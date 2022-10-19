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Политолог-востоковед Евгений Сатановский прокомментировал заявления целого ряда экспертов об урегулировании конфликта на Украине дипломатическим путем. Он заявил, что переговорами заканчиваются далеко не все вооруженные столкновения.

Он пояснил, что на Украине очень многие даже не догадываются, по каким именно причинам проводится специальная военная операция ВС РФ. Связи с обстрелами Донбасса, а также с недавним терактом в Крыму замечать упрямо никто не хочет, поэтому ВСУ будут вести боевые действия до последнего.

По мнению Сатановского, это как раз тот случай, когда противостояние вряд ли может завершиться мирными переговорами.

«В этом случае война закончится капитуляцией: либо нашей, либо вражеской. В этом случае другого выхода нет», – заявил политолог.

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