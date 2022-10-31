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Политолог Владимир Корнилов прокомментировал заявления о причастности Великобритании к организации нападения на Севастопольскую бухту с попыткой взорвать корабли Черноморского флота, а также к подрыву газопроводов «Северный поток». Он отметил, что такими действиями Лондон фактически создал casus belli – повод для войны с Россией, передает РИА Новости.

РФ несколько раз предупреждала коллективный Запад, что любое прямое действие против нее обернется мощным противодействиям. Однако ни США, ни Британия не хотели прислушиваться ко вполне разумным рекомендациям не вмешиваться в конфликт.

И если предоставление Украине разведданных или поставки в Киев оружия были опосредствованным участием в вооруженном столкновении, то подрыв газопроводов и теракт в Севастополе – это прямое участие в нем. Поэтому ВС РФ имеет полное право на симметричный ответ. Каким он будет, пока неизвестно, но повод для начала войны уже создан.

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