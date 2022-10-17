В ответ на теракт на Крымском мосту ВС РФ нанесли ракетные удары по энергетической инфраструктуре Украины. Сейчас их цель – это военные объекты и транспортные артерии, причем Киеву нечего противопоставить ни ракетам, ни беспилотникам-камикадзе из-за слабости противовоздушной обороны, рассказал военный эксперт Иван Коновалов в эфире «5 канала».

Он пояснил, что советские ЗРК, которые имеются в распоряжении ВСУ, не способны защитить от ракетных атак. Они представляют собой не более, чем ловушки для российских боевых самолетов. Киев надеется на помощь Запада, однако и там его ждет разочарование, так как нужно количество средств ПВО Украине никто и никогда не даст.

Это означает лишь одно – удары по инфраструктурным объектам будут продолжаться. Их невероятно много, поэтому ждать скорого эффекта не стоит. Скорее всего, он проявится уже к началу зимы и станет тем преимуществом, которое позволит ВС РФ достичь всех целей специальной военной операции.