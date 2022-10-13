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После референдумов и присоединения к России Херсонской и Запорожской областей, а также республик Донбасса, киевский режим окончательно «слетел с катушек». Он начал действовать максимально агрессивно, устраивая террористические акты, рассказал сайту «Украина.ру» военный эксперт Владимир Ераносян.

Он отметил, что украинские ВС стали вести себя как «беснующаяся террористическая» организация, что сделало их совершенно непредсказуемыми. Если раньше действия Киева можно было хоть как-то прогнозировать, то сейчас сделать это сложно. Причем нанести террористический удар укронацисты сейчас могут не только на линии фронта, но и в глубоком мирном тылу.

Ераносян напомнил об украинских террористах, которые недавно были задержаны на российской территории, а также о диверсионно-разведывательных группах, постоянно норовящих прошмыгнуть через границу. Чтобы этого не произошло, аналитик предлагает существенно усилить пограничную службу.

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