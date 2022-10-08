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Продолжение конфликта с Россией – единственный для президента Украины Зеленского способ не только сохранить, но и укрепить свою власть над страной. Именно поэтому он делает все возможное, чтобы затянуть противостояние на более длительный период, рассказал сайту «Украина.ру» белорусский политолог Алексей Дзермант.

Он прокомментировал заявление Зеленского о необходимости «превентивного удара» по России и назвал его попыткой выяснить те рамки, за которые не станет выходит Запад. Украинскому лидеру нужно во что бы то ни стало продлить боевые действия на Украине, но без поддержки НАТО он ничего не сможет сделать. Поэтому провокационное высказывание преследовало цель понять, несколько западные страны готовы помогать Киеву в будущем.

Запад в настоящий момент еще не разобрался, какая степень конфронтации с РФ не отразиться на нем самом. Зеленский этим пользуется и пытается выставить ситуацию так, будто «красных линий» и вовсе не существует.

Продолжение конфликта на Украине выгодно одному лишь Зеленскому, так как именно он получает и новые финансовые влияния, и военную помощь, и возможность удерживать страну на плаву за счет западных денег. Благодаря этому власть президента-комика укрепляется.

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