Правительство Финляндии фактически провалило вступление в страны в НАТО вместе со Швецией, уверен финский политолог Йохан Бекман. Он напомнил, что решение о приеме скандинавских государств в Альянс заблокировала Турция, потребовавшая выдать всех скрывающихся на их территории курдов, передает SM-News.

Бекман вспомнил о неудачной попытке вступить в НАТО на фоне недавней подачи заявки на вхождение в Альянс от Украины. Он пояснил, что власти Финляндии повели себя безответственно – они не только не попытались договориться с Анкарой, но и пренебрегли важными бюрократическими формальностями, не сумев адаптировать необходимую документацию под требования Североатлантического альянса.

По мнению аналитика, проблему вряд ли сможет решить даже смена правительства, поэтому пока Хельсинки придется забыть о вхождении в блок.