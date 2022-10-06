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Руководство Украины и командование ВСУ начало подготовку к зиме и в этой связи пересматривает свои заявки к Западу на военную помощь. Особое внимание в них уделено средствам ПВО.

Киев давно выпрашивает у США и НАТО системы противовоздушной обороны, опасаясь не только российских ракет, но и дронов-камикадзе, которые в последнее время весьма успешно атакуют объекты военной и критической инфраструктуры. Несмотря на это, в каждом новом пакете военной помощи ПВО нет либо их чрезвычайно мало.

Минобороны РФ обладает информацией о возможном получении Киевом двух зенитно-ракетных комплексов от концерна Raytheon. О каких именно ЗРК идет речь, пока неизвестно, однако предполагается, что это давно обещанные установки NASAMS. Они способны атаковать любые воздушные цели, включая беспилотные аппараты и барражирующие боеприпасы.

По мнению экспертов, два комплекса вряд ли удовлетворят запросы украинских военных, так как для прикрытия всех объектов на территории страны нужно гораздо больше таких систем.

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