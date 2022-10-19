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Российские пилоты потрясают противника своими маневрами. Они летают на предельно малых высотах, ухитряясь облетать деревья, холмы и высотные здания, уклоняются от зенитных ракет. После выполнения боевой задачи они разбрасывают тепловые ловушки и внезапно исчезают, не оставляя ПВО противника ни единого шанса, рассказал портал «Свободная пресса».

Авторы публикации отмечают, что полеты на малых высотах – это обычная тактика в ситуации, когда необходимо исключить поражение самолета вражеской системой противовоздушной обороны. В России для этой цели был специально создан фронтовой бомбардировщик Су-24, способный осуществлять головокружительные маневры на высоте «чуть выше сарая». Он может пересекать линию фронта на высоте от 100 метров, снижаться до 50 м, чтобы сбросить бомбы, а затем внезапно уходить от зенитных ракет, которые выпускает противник.

В Су-24, а также в ударных вертолетах Ка-52 и Ми-28 имеются системы захвата местности, которые позволяют производить маневры на малых высотах в автоматическом либо полуавтоматическом режимах. Штурмовики Су-25 подобной роскошью не наделены, но квалифицированные пилоты полагаются на собственные интуицию и мастерство, которые никогда не подводят.

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