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Только 10 и 11 октября стал ясен смысл высказывания президента РФ Владимира Путина, что Россия еще не начинала боевые действия. Судя по всему, начинать она намерена лишь сейчас, заявил политолог из Новокузнецка Андрей Полухин.

Он напомнил, что в РФ продолжается частичная мобилизация, новые подразделения уже направляются на Донбасс, а также в Запорожскую и Херсонскую области, вошедшие недавно в состав России.

Кроме того, ВС РФ дали достойный ответ на террористический акт с подрывом Крымского моста, организованный Украиной. Массированные ракетные атаки на критическую инфраструктуру ввергли Запад в панику и застали его врасплох.

Теперь, по мнению политолога, Европе и США придется задуматься над целесообразностью продолжать держаться «твердой» антироссийской позиции. Однако даже если Запад попытается заморозить конфликт, ВС РФ нужно продолжать денацификацию Украины, так как Вашингтон сделает все возможное, чтобы сохранить нацистский киевский режим.

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