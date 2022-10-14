Приближается кульминация в битве за Артемовск. Подразделения ВСУ, оказывающие отчаянное сопротивление, уже истощены по максимуму, а вот российские ВС все более уверенно продвигаются вперед. Сейчас они идут на штурм главной линии обороны противника, затаившейся ближе к центру города, рассказал военный эксперт Юрий Подоляка.

Он пояснил, что президент Украины Зеленский столкнулся с явлением, называемой вилкой Мортона. Ему и командованию ВСУ сейчас нужно выбирать – сдавать Артемовск и тем самым разрушать нарисованный пропагандистами образ «непобедимой украинской армии» либо отстаивать контроль над городом, перебросив на Бахмутское направление дополнительные силы из-под Сватово и из Запорожья.

«Эта игра очень рискованная. И какой Зеленский сделает выбор, я думаю, мы увидим в конце недели», – заявил аналитик.

Он также отметил, что именно до конца этой недели российские ВС полностью освободят Артемовск, если Киев не направит туда дополнительные силы.