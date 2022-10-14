В Офисе президента Украины Зеленского заявили, что Россия вскоре получит еще около 2,5 тысяч барражирующих боеприпасов Shahed-136 из Ирана. Советник главы ОП Михаил Подоляк сообщил, что Корпус стражей исламской революции также отправит в Москву своих военнослужащих.

Данная информация не подтверждена российским Минобороны, поэтому ее достоверность находится под большим вопросом. Вполне вероятно, что Киеву она нужна, чтобы в очередной раз выпрашивать у Запада средства противовоздушной обороны.

Подоляк заявил, что специалисты из Ирана будут обучать российских операторов дронов эффективно задействовать беспилотные аппараты Shahed-136.

Напомним, что эти дроны-камикадзе наделали на Украине много шуму. Они поражают военные объекты и критическую инфраструктуру, причем ПВО не справляется с их обнаружением и перехватом.