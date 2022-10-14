ВРЕМЯ
читать 1 минуту
Автор
Оцени статью
0
0
Статьей поделились: 0 пользоват.
Mail 0
Viber 0
Odnoklassniki 0
VK 0
Telegram 0

В Офисе президента Украины Зеленского заявили, что Россия вскоре получит еще около 2,5 тысяч барражирующих боеприпасов Shahed-136 из Ирана. Советник главы ОП Михаил Подоляк сообщил, что Корпус стражей исламской революции также отправит в Москву своих военнослужащих.

Данная информация не подтверждена российским Минобороны, поэтому ее достоверность находится под большим вопросом. Вполне вероятно, что Киеву она нужна, чтобы в очередной раз выпрашивать у Запада средства противовоздушной обороны.

Подоляк заявил, что специалисты из Ирана будут обучать российских операторов дронов эффективно задействовать беспилотные аппараты Shahed-136.

Напомним, что эти дроны-камикадзе наделали на Украине много шуму. Они поражают военные объекты и критическую инфраструктуру, причем ПВО не справляется с их обнаружением и перехватом.

Вам может понравиться

В США рассказали, как рой дронов-камикадзе Shahed-136 поможет РФ одержать победу в СВО на Украине

Американские эксперты признают, что ошиблись в своей оценке эффективность иранских барражирующих боеприпасов Shahed-136. Они отмечают, что активно используемые Россией дроны-камикадзе представляют серьезную опасность не только для Украины, но и применяемого

В деле о теракте на Крымском мосту «засветилась» квартира Жанны Фриске

Груз со взрывчаткой, использованный украинскими спецслужбами для теракта на Крымском мосту, был растаможен в столице Армении в период с 29 сентября по 3 октября. После этого компания «ГУ АР ДЖИ

Профессор Ялныч оценил идею президента РФ Путина превратить Турцию в новый газовый хаб для Европы

Европа может получить достаточный объем газа этой зимой, если президент РФ Владимир Путин реализует идею превращения Турции в газовый хаб. Перенос транзита голубого топлива из Балтийского в Черное море позволит