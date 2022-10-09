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Диверсия на Крымском мосту является частью подготовки Киева к полномасштабному контрнаступлению на юге, уверен военный корреспондент Евгений Поддубный. Он напомнил, что именно из Крыма сейчас активно поставляются как военные, так и гражданские услуги в Херсонскую область. Этот регион и был главной целью киевских спецслужб.

Они попытались изолировать один из наиболее крупных районов боевых действий. ВСУ планировали прорвать оборону ВС РФ в Запорожской области, чтобы получить выход к Азовскому морю. Следующий этап – это атака на Херсон. Взрыв грузовика рядом с железнодорожными цистернами лишь подтверждает, что Киев пытался повредить не только автомобильную часть моста, но и ту, по которой в Херсон идут эшелоны с оружием и техникой.

Сделать этого не удалось, уже в субботу вечером в Крым снова пошли пассажирские поезда. Полное же восстановление моста возможно 9 октября, хотя ранее сообщалось, что оно продлится до конца месяца.

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