На военном аэродроме Мачулищи в Белоруссии приземлились российские истребители МиГ-31, рассказал портал Avia.Pro. Точное количество самолетов пока неизвестно.

Эксперты утверждают, что среди приземлившихся под Минском истребителей есть несколько носителей гиперзвуковых ракет «Кинжал». С какой целью они переброшены в Белоруссию, пока не сообщается.

Официальной информации об отправке на аэродром Мачулищи истребителей МиГ-31 пока не поступало. Вполне вероятно, что Минобороны РФ и Беларуси позже прояснят ситуацию. Пока же остается лишь предполагать, что переброска боевых самолетов осуществлена в рамках развертывания совместной группировки войск, о котором на днях сообщали Москва и Минск. Вполне вероятно, что в дальнейшем истребители будут переброшены в южную часть Белоруссии.