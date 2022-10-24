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Под Марьинкой близ Донецка уничтожено подразделение ВСУ, практически полностью состоящее из обучавшихся в Великобритании и Германии боевиков. Одна из самых боеспособных групп украинской армии предприняла вылазку для разведки боем, но была ликвидирована в короткой перестрелке с российскими ВС.

Нескольким военнослужащим все же удалось уцелеть. Сейчас с ними проводятся допросы представителями разведки. Пленные охотно идут на сотрудничество, сообщая все необходимые данные.

Напомним, что Великобритания, США, Германия, Польша, обучают украинских военных на территории своих стран. Однако это не помогает националистам одерживать победы. Напротив, они несут серьезные потери при каждой попытке наступления.

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