ВРЕМЯ
читать 1 минуту
Автор
Оцени статью
0
0
Статьей поделились: 0 пользоват.
Mail 0
Viber 0
Odnoklassniki 0
VK 0
Telegram 0

19 октября по всей территории Украины вновь была объявлена воздушная тревога, а Киев в очередной раз подвергся ракетным ударам. Какие именно объекты поражены на этот раз, пока не известно.

Украинские медиаресурсы сообщают минимум об одном мощном взрыве, прогремевшем в столице. Власти Киева заявляют, что удары наносились ракетами типа «Х». Система противовоздушной обороны сработала, однако перехватить боезаряды не удалось.

Напомним, что удары по энергетической, военной и транспортной инфраструктуре Украины наносятся с 10 октября. Ряд областей страны уже остался без света, президент Владимир Зеленский заявил, что 30 процентов украинских электростанций выведены из строя. Также представители киевского режима планируют веерные отключения электроэнергии.

Вам может понравиться

С членов российского парламента могут снять бронь от мобилизации

Члены Совета Федерации и депутаты Госдумы, вероятно, будут получать отсрочку от мобилизации на общих основаниях. Во всяком случае такую инициативу планируется внести на рассмотрение нижней палаты парламента. Об этом пишут

Барражирующим боеприпасом уничтожено крупное хранилище нефтепродуктов в Николаеве

В ночь на 17 октября в Николаеве и Николаевской области буйным цветом расцвела «Герань». Дроны-камикадзе Shahed-136 атаковали крупное хранилище горюче-смазочных материалов. Сразу после взрыва на территории склада вспыхнул сильный пожар,

Литовкин проинформировал о новобранцах ВСУ, проверенных ветеринаром и строящих туалеты на полигонах

Вместо боевой подготовки украинские мобилизованные резервисты учатся строить туалеты на полигонах. Военный эксперт Виктор Литовкин рассказал об этом со слов военнопленного ВСУ, которые сложил оружие уже через 12 часов после