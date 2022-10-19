19 октября по всей территории Украины вновь была объявлена воздушная тревога, а Киев в очередной раз подвергся ракетным ударам. Какие именно объекты поражены на этот раз, пока не известно.

Украинские медиаресурсы сообщают минимум об одном мощном взрыве, прогремевшем в столице. Власти Киева заявляют, что удары наносились ракетами типа «Х». Система противовоздушной обороны сработала, однако перехватить боезаряды не удалось.

Напомним, что удары по энергетической, военной и транспортной инфраструктуре Украины наносятся с 10 октября. Ряд областей страны уже остался без света, президент Владимир Зеленский заявил, что 30 процентов украинских электростанций выведены из строя. Также представители киевского режима планируют веерные отключения электроэнергии.