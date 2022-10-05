На Херсонском направлении складывается весьма тяжелая для российских войск ситуация, рассказал телеграм-канал «Архангелы спецназа». Военные корреспонденты сообщают, что ВСУ пошли в крупномасштабное наступление с трех направлений одновременно.

Сообщается, что националистические формирования атакуют из Дудчан, которые были заняты на днях, а также на Андреевском и Николаевском направлениях. С каждого на позиции российских войск движется не менее 50 единиц бронетехники и достаточно крупные пехотные подразделения.

Артиллерийские орудия ВС РФ уже ведут огонь по вражеским формированиям. Также в дело включилась и авиация, которая атакует наступающих боевиков, пытаясь сбить темп. Но в целом, по словам военных корреспондентов, ситуация очень тяжелая. Поэтому что либо предсказывать в настоящий момент сложно.