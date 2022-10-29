В боях на Херсонском направлении в плен ВС РФ попали украинские танкисты, которые использовали македонские боевые машины Т-72. Эта техника вышла с конвейера еще в 70-х годах прошлого столетия и уже непригодна для современных боевых действий.

Один из пленных рассказал, что многие новобранцы, которых бросили в бой под Херсоном после короткого обучения, даже не являлись танкистами и не особо разбирались в тонкостях управления техникой.

Другой украинский военный отметил, что командование регулярно запугивало бойцов, призывало стоять до последнего, не сдаваясь в плен. Главным аргументом этого были пытки, которые российские военные якобы применяют к военнопленным.

Свое недовольство действиями командования высказал и третий боец. Он пояснил, что подразделения, которые используются для попыток наступления на Херсон, просто бросили в огневой мешок и надежно его завязали, чтобы выбраться не смог никто. На деле же эти атаки не имеют никакого смысла.