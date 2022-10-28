Киев не хочет мира, он рассчитывает только на победу, рассказал РИА Новости освобожденный из украинского плена военнослужащий армии ДНР Владислав Егильницкий.

Он пояснил, что в лагерь военнопленных «Запад-1» приезжала делегация Верховной рады. В ходе визита одна ее участница уверенно заявила, что «мир Киеву не нужен».

«Она пыталась с нами общаться, и она спросила: “А чего вы хотите?”. И военнослужащие русские сказали: “Мира”. А она она ответила: “Нам не нужен мир, нам нужна победа”. Мы тогда очень сильно удивились», – сообщил Егильницкий.

Он также уточнил, что женщина представляла Харьковскую область Украины.

Напомним, что президент Зеленский ранее подписал решение Совета национальной безопасности и обороны, которое запрещает проводить переговоры с Россией.