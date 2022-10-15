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С самого утра 15 октября украинские ВС предпринимают попытки наступления на Николаево-Криворожском направлении. Все началось с танковой атаки, которую своевременно разглядел российский беспилотник. Это позволило накрыть противника ударами артиллерии и заставить его отступить.

Позже Киев предпринял еще одну попытку наступления в районе населенных пунктов Садок, Ищенка и Дудчаны в Херсонской области. Но и она завершилась провалом, так как в небо была поднята российская авиация, расстрелявшая с воздуха бегущие уже части противника.

По словам представителя военно-гражданской администрации региона Кирилла Стремоусова, ВСУ прекратили попытки наступления, однако продолжают обстрелы Херсонской области из артиллерии.

Напомним, что ранее Стремоусов призвал гражданское население покинуть на время регион и отправиться на территорию РФ. Это необходимо, чтобы избежать жертв среди мирных граждан, а также развязать руки российским войскам, которые так быстрее разберутся с ВСУ.

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