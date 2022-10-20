ВСУ обстреливали жилые дома, в которых могли находиться мирные жители, если подозревали, что там могут быть и российские военные. Соответствующие приказы танкистам отдавал, например, герой Украины полковник Владимир Баранюк, который командовал 36-й бригадой морской пехоты. Об этом рассказал украинский пленный, подполковник Валентин Алтухов – сообщает РИА “Новости”.

По словам Алтухова, он сам слышал, как танкистам приходило указание от Баранюка по рации “разбить” жилое здание.

В материале РИА “Новости” приводятся слова ещё одного пленного. Сержант полка “Азов” (организация признана террористической и запрещена в России) рассказал, что по гражданским объектам вёлся огонь, как только появлялась информация о том, что в них видели людей с опознавательными знаками российской армии. При этом бывало так: уже после штурма выяснялось, что российских военных в зданиях не было.

Владимир Баранюк сейчас находится в плену. В руки российских военных он попал при попытке выйти с предприятия “Азовмаш”.