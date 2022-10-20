ВРЕМЯ
читать 1 минуту
Автор
Оцени статью
0
0
Статьей поделились: 0 пользоват.
Mail 0
Viber 0
Odnoklassniki 0
VK 0
Telegram 0

ВСУ обстреливали жилые дома, в которых могли находиться мирные жители, если подозревали, что там могут быть и российские военные. Соответствующие приказы танкистам отдавал, например, герой Украины полковник Владимир Баранюк, который командовал 36-й бригадой морской пехоты. Об этом рассказал украинский пленный, подполковник Валентин Алтухов – сообщает РИА “Новости”.

По словам Алтухова, он сам слышал, как танкистам приходило указание от Баранюка по рации “разбить” жилое здание.

В материале РИА “Новости” приводятся слова ещё одного пленного. Сержант полка “Азов” (организация признана террористической и запрещена в России) рассказал, что по гражданским объектам вёлся огонь, как только появлялась информация о том, что в них видели людей с опознавательными знаками российской армии. При этом бывало так: уже после штурма выяснялось, что российских военных в зданиях не было.

Владимир Баранюк сейчас находится в плену. В руки российских военных он попал при попытке выйти с предприятия “Азовмаш”.

Вам может понравиться

Представитель ЛНР заявил, что украинцев гонят вперёд иностранные наёмники

Не у всех украинских военных, которые наступают в направлении Сватово в Луганской Народной Республике, есть внятная мотивация идти в атаку. Многих из них вперёд гонят иностранные инструкторы-наёмники. Такое мнение высказал

Пленный майор спецназа ВСУ: Иностранных наемников переодевают в форму ВСУ

Украина активно использует иностранных боевиков, приезжающих в страну в качестве наемников. Их переодевают в форму ВСУ и тут же отправляют в разные подразделения, разбив на небольшие группы, заявил пленный украинский

Украинский Су-27 сбит секретной русской ракетой с истребителя Су-57

Американские эксперты недоумевают из-за сбитого украинского истребителя Су-27. Они поясняют, что самолет, отправленный на «охоту» за дронами-камикадзе «Герань-2», не находился в зоне действия ПВО России, однако каким-то образом его все