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Во время антитеррористической операции на Донбассе киевские власти требовали от воинских подразделений соблюдать режим тишины. За это боевикам даже доплачивали, но Силы специальных операций регулярно нарушали все установленные требования, рассказал пленный подполковник ВСУ Валентин Алтухов.

Он пояснил, что спецназовцы, которые работали исключительно по собственному плану, открывали огонь по подразделениям Народной милиции. Это приводило к ответной атаке, после чего завязывалась перестрелка.

«Такое бывало, что они открывают огонь по вашей территории, а потом ответки нам приходят, то есть это как бы удивляло и раздражало при общем требовании соблюдать тишину, кто-то заходит нам неподконтрольный и нарушает», – приводит слова офицера РИА Новости.

Напомним, что российская сторона постоянно обвиняла Украину в нарушении Минских соглашений, однако Запад делал вид, что ничего не замечает. Он так и не смог успокоить Киев на протяжении 8 лет.

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