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Украина активно использует иностранных боевиков, приезжающих в страну в качестве наемников. Их переодевают в форму ВСУ и тут же отправляют в разные подразделения, разбив на небольшие группы, заявил пленный украинский майор Руслан Груздь.

Он отметил, что иностранцев одевают в форму ВСУ, чтобы они не отличались от украинских боевиков и не превращались тем самым в приоритетные цели для российских военных. Но при этом «серые гуси» используют оружие, которое привезли с собой.

В ходе сражений у населенного пункта Веселая Долина Груздь сталкивался с подразделениями ВСУ, в составе которых воевали и иностранные боевики. По словам майора, это были представители Англии, США, Грузии, Новой Зеландии и Белоруссии. Также пленный пояснил, что отдельные подразделения из наемников не формируются.

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