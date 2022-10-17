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Украинские военнослужащие на передовой могут быть лишены связи и плохо ориентироваться на местности. ВСУ формируют группы таким образом и ограничивают их в дополнительной информации, чтобы военные не могли предпринимать никаких самостоятельных действий. Такое мнение высказал попавший в плен военнослужащий 53-й бригады украинских силовиков по имени Ярослав. Короткое интервью с ним публикует РИА “Новости”.

Ярослав попал в плен в районе Зайцево. Он рассказал, что его группа из десяти человек провела у этого населённого пункта примерно четверо суток. Всё это время они находились под плотным артиллерийским огнём. В результате трое военнослужащих погибли. Пленный рассказал, что его группа плохо ориентировалась на местности и не имела связи с ближайшими отрядами. Из-за отсутствия информации, самостоятельно передвигаться в какую-либо сторону было опасно, рассказал мужчина.

Он пояснил, что поскольку связь отсутствовала был риск при отходе попасть под удар со стороны своих же – в условиях боевых действиях вряд ли кто-то был стал разбираться, что за отряд двигается в его сторону.

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