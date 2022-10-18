Командование ВСУ отправляет в бой мобилизованных практические не заботясь ни об их боевой подготовке, ни об их прикрытии. РИА “Новости” опубликовало записи беседы с украинскими военными, которые попали в плен, пробыв на фронте меньше суток.

Группа мобилизованных военных сдалась российским войскам спустя 12 часов после прибытия на передовую. По словам военнослужащих, на место их привезли в три часа ночи, а уже в три часа дня к месту их расположения подошли бойцы российской армии и предложили сдаться. При этом, пленные отметили, что российские военные действовали достаточно вежливо, заявив, что гарантируют жизнь в случае плена.

Что касается военной подготовки, то по словам мобилизованных украинцев, её как таковой и не было. Один заявил, что подготовка была поверхностной (“просто побегали по полигону”). Другой рассказал, что подготовка шла десять суток, в течение которых приходилось даже строить туалеты.