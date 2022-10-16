Пленные боевики националистического батальона «Азов» (террористическая организация, запрещенная в России) рассказали агентству РИА Новости о военных преступлениях, совершаемых в Мариуполе после начала специальной военной операции.

Один из них, Ринат Алиев, заявил, что убил четырех мирных жителей города из снайперской винтовки. Он якобы увидел движение, но не стал уточнять, кто именно движется, а сразу открыл огонь. Выяснилось, что это были гражданские, никто из них не выжил.

Другой националист Михаил Швец заявил, что убил мирного жителя во время перестрелки с российскими подразделениями. Он также принял его за военнослужащего и хладнокровно застрелил.

Также боевики рассказали о своем сослуживце с позывным «Фриц», убившем военнопленного ВС РФ. Когда мирные граждане, находившиеся рядом, попытались возмущаться, он застрелил и их тоже.

* “Азов” – организация признана террористической согласно решению Верховного суда РФ от 02.08.2022 и запрещена в РФ.