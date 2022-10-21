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84-я флотилия ВМС Ирана в международных водах Красного моря задержала два плавательных беспилотных аппарата, принадлежащих Соединенным Штатам. Об этом сообщил командующий Военно-морскими силами страны Шахрам Ирани.

Издание Persian News сообщает, что это не первый подобный случай. В сентябре в водах Красного моря были обнаружены беспилотники, которые осуществляли разведывательные мероприятия. Они не отвечали на предупреждения и не реагировали на попытки выйти на связь.

Морские дроны подобрал иранский эсминец «Джамаран», экипаж которого доставил их в безопасный район и снова спустил на воду. Позже суда забрали владельцы из американских ВМС.

Не исключено, что и с новыми беспилотниками, задержанными в международных водах, Иран поступит так же, вернув их американской стороне.

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