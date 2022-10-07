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ВС РФ должны учитывать, что с наступлением холодов тактика ведения боевых действий кардинально изменится. Очень важно воспользоваться всеми преимуществами холодного времени года, а также минимизировать негативное влияние его недостатков, считает политолог Александр Перенджиев.

В интервью изданию Pravda.ru он отметил, что российские ВС должны быть обязательно снабжены теплым обмундированием, которое сможет любую холодную зиму превратить в «горячую». При этом на открытой местности подразделения обеих сторон будут находиться значительно меньше, более важную роль сыграют разведывательные мероприятия и обстрелы из РСЗО и ствольной артиллерии, ракетные удары. Именно зимой важно атаковать объекты критической инфраструктуры врага и системы обеспечения.

По мнению Перенджиева, одним из главных преимуществ зимы является замерзание рек. Это позволит пехотным подразделениям быстро их форсировать. Для техники же все равно придется перебрасывать понтонные переправы. Если ВС РФ сумеют воспользоваться всеми плюсами зимнего периода, они добьются успеха, уверен аналитик.

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