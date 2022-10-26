США пытаются догнать Россию и Китай в области создания гиперзвукового оружия. Пентагон отчитался об успешном завершении испытаний компонентов для соответствующих ракет. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на агентство Reuters.

Уточняется, что оборонное ведомство США провело около десятка экспериментов. Проверялось навигационное оборудование, система коммуникации, а также прочность отдельных частей ракеты и материалов в условиях полёта на гиперзвуковой скорости. Все эксперименты завершились успешно, отметили в Пентагоне.

Гиперзвуковые ракеты способны развивать скорость в пять чисел Маха. И при этом они имеют возможность маневрировать, уходя от столкновений с боеприпасами, отправленными на их перехват. В этом и кроется одно из главных преимуществ такого вооружения – современные системы ПВО против гиперзвукового оружия малоэффективны.

В США уже проводились попытки создать гиперзвуковые ракеты, но до серийного производства образцы так и не добрались. Ранее сообщалось, что США может начать серийное производство гиперзвукового вооружения не раньше, чем через несколько лет.