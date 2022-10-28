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Министр обороны США Ллойд Остин заявил, что зенитные комплексы NASAMS будут переданы Украине в начале ноября. Об этом глава оборонного ведомства заявил во время пресс-конференции – передаёт ТАСС.

Ранее представитель военной компании Raytheon Technologies, которая производит вооружение (в том числе и системы NASAMS) говорил, что первые два зенитно-ракетных комплекса уже переданы Киеву. Однако по словам Остина, это произойдёт только ноябре. Тогда же начнётся соответствующее обучение украинских военных.

Комплексы NASAMS решено было направить на Украину после массированного ракетного удара российских войск по критически важным объектам инфраструктуры страны 10 октября. Предполагается, что всего на Украину отправят 8 комплексов NASAMS. При этом утверждалось, что речь не идёт о прямых поставках со складов США – комплексы для передачи Киеву должны сначала изготовить.

В настоящее время Россия продолжает удары по объектам инфраструктуры Украины. При этом для нанесения ударов всё чаще стали использоваться беспилотники. Как отмечают эксперты, NASAMS эффективна против самолётов и ракет, но что касается низко летящих дронов, то здесь возможности комплекса ограничены.

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