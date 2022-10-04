В США пока не рассматривают возможность поставок ракет семейства ATACMS на Украину. Такие боеприпасы могут поражать цели на расстоянии до 300 километров. Об этом свидетельствуют заявления заместителя помощника министра обороны США по делам России, Украины и Евразии Лоры Купер. Слова чиновницы приводит ТАСС.

Купер отметила, что реактивные системы залпового огня (РСЗО) HIMARS, которые уже были поставлены Киеву и которые ещё планируется поставить, могут поражать цели в Крыму. По словам представительницы Пентагона, для американских РСЗО на Украине передаются ракеты класса GMLRS, которые способны достичь “большинства целей”. Дальность полёта таких ракет составляет 70-80 километров.

Ракеты ATACMS Киев просит у Вашингтона уже долгое время. Однако США отвечают отказом на такие просьбы. Одним из условий предоставления американского вооружения Украине называется неиспользование его по целям на территории Российской Федерации. В то же время Крым, а также недавно вошедшие в состав России ДНР, ЛНР, Запорожскую и Херсонскую области в США считают украинской территорией и не признают итоги референдумов о присоединении.