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Западная пресса заявила о новом пакете военной помощи Киеву. По данным Associated Press (AP), в Пентагоне уже согласовали поставку вооружения на 275 миллионов долларов – сообщает РИА “Новости”.

По данным AP, новая военная помощь не включает в себя какие-либо крупные образцы военной техники. Речь идёт только о пополнении боезапаса для американских систем залпового огня HIMARS, которые были поставлены на Украину ранее, и поставках других боеприпасов. Все они будут взяты с американских складов. Утверждается, что о новом пакете военной помощи официально объявят в самое ближайшее время.

Системы залпового огня HIMARS активно применяются ВСУ для обстрела российских позиций. Снаряды, которые в настоящее время поставляют США для таких РСЗО, могут поражать цели на расстоянии до 70-80 километров. Ранее киевские власти просили предоставить им более дальнобойные снаряды, однако получали отказ со стороны США. Со своей стороны в Москве неоднократно заявляли, что поставками оружия Запада не приближает мирные переговоры и отмечали, что присланное в распоряжение ВСУ вооружение является законной целью для российских войск.

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