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Секретарь Совета безопасности РФ Николай Патрушев рассказал, что в ходе очередного заседания 19 октября обсуждались те вызовы, которые могут встать перед Россией из-за глобального миграционного кризиса.

По словам главы Совбеза, кризис спровоцировали серьезные экономические и политические перемены. Именно поэтому президент РФ Владимир Путин призвал внести коррективы в миграционную политику страны, которая действует в настоящий момент.

Патрушев также озвучил сведения ООН, согласно которым в настоящий момент на планете насчитывается почти 300 миллионов мигрантов. Два десятилетия назад их число было гораздо скромнее и составляло около 180 миллионов.

Изменения, повлекшие за собой миграционных кризис, вполне могут негативно повлиять на национальную безопасность РФ, поэтому Совбез обсудил возможные вызовы и способы противодействия им.

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