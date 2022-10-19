Пранкеры Лексус и Вован связались с украинским депутатом Сергеем Пашинским от имени бывшего посла США в Киеве Майкла Макфола и выяснили много интересных деталей о ВСУ. Политик сообщил, что перспектив дальнейшего развития у нынешней армии Украины больше нет.

ВСУ полностью исчерпали свои возможности, уверен Пашинский. В настоящий момент необходимо повышать качество личного состава, так как одним «пушечным мясом» добиться успехов невозможно. Если этого не сделать, серьезных прорывов и сенсационных «побед» украинской армии можно будет не ожидать.

Также политик заявил, что без повышения качества личного состава ВСУ спецоперация российских войск на Украине может затянуться на долгие годы. Чтобы избежать этого, нужно предпринимать срочные меры.

Напомним, что ВС РФ вторую неделю подряд наносит удары по критической инфраструктуре Украины. Во многих регионах страны уже возникли перебои с подачей электроэнергии, власти задумываются о введении веерных ее отключений.