Ближе к вечеру 16 октября на всей территории Украины взвыли сирены воздушной тревоги, а в Киеве раздались мощные взрывы. Портал «Блокнот.ру» высказал предположение, что ВС РФ таким образом нанесли ответный удар после атаки украинских боевиков на Белгород.

Жители Киева заявляют, что взрывы являлись результатом запуска зенитных ракет охраняющих столицу средств ПВО. Но одновременно с этим были зафиксированы удары и по другим городам Украины.

Так, мощный взрыв в Николаевской области прогремел после попадания по военной цели ракеты «Оникс», выпущенной комплексом «Бастион», базирующимся на Крымском полуострове. Об атаках на инфраструктуру практически синхронно сообщили жители Кременчуга, что в Полтавской области, и Кировограда (после «декоммунизации» – Кропивницкий.

Позже Минобороны РФ заявило, что целями ракетных ударов стали объекты энергетической и военной инфраструктуры Украины.