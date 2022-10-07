Чеченский спецназ «Ахмат» установил контроль над населенным пунктом Спорное под Соледаром и развернул там новый оборонительный рубеж. Бойцы подразделения не намерены больше отступать, они продолжают продвижение вперед, вытесняя боевиков ВСУ, рассказал секретарь Совета безопасности Чечни Апты Алаудинов.

Он рассказал РИА Новости, что все заявления украинских СМИ о наступлении ВСУ на данном участке фронта и о непонятных успехах боевиков – это не более, чем пропаганда. На самом деле спецназ «Ахмат» вместе с подразделениями частной военной компании «Вагнер» медленно, но уверенно движутся вперед, отвоевывая у националистов все новые населенные пункты.