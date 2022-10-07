Следующая новость
ВРЕМЯ
читать 1 минуту
Автор
Оцени статью
0
0
Статьей поделились: 0 пользоват.
Mail 0
Viber 0
Odnoklassniki 0
VK 0
Telegram 0

Чеченский спецназ «Ахмат» установил контроль над населенным пунктом Спорное под Соледаром и развернул там новый оборонительный рубеж. Бойцы подразделения не намерены больше отступать, они продолжают продвижение вперед, вытесняя боевиков ВСУ, рассказал секретарь Совета безопасности Чечни Апты Алаудинов.

Он рассказал РИА Новости, что все заявления украинских СМИ о наступлении ВСУ на данном участке фронта и о непонятных успехах боевиков – это не более, чем пропаганда. На самом деле спецназ «Ахмат» вместе с подразделениями частной военной компании «Вагнер» медленно, но уверенно движутся вперед, отвоевывая у националистов все новые населенные пункты.

«Потихоньку делаем свою работу и не собираемся ни на шаг отступать назад», – заявил Алаудинов, комментируя взятие важного рубежа в Спорном 6 октября.

Вам может понравиться

Рогов: ВСУ собрали у границ Запорожской области больше личного состава и оружия, чем за всю СВО

ВСУ продолжают подготовку наступления на подконтрольные России территории Запорожской области. Представитель военно-гражданской администрации Владимир Рогов заявил, что Киев стянул к границам региона огромные силы. По словам Рогова, ВСУ еще ни

В казачьем батальоне “Таврида” рассказали, что ВСУ бросают вперед мобилизованный резерв

Мобилизованные резервисты ВС Украины фактически используются для проведения разведки боем и оказываются между молотом и наковальней. Их бросают вперед, чтобы «прощупать» возможности обороны российских войск. Следом движутся националистические батальоны, выступающие

В Пентагоне заявили, что не видят в России признаков подготовки к ядерным ударам

Президент Владимир Путин пока не принимал никаких решений о применении ядерного оружия. Признаков того, что Москва может использовать такое вооружение на Украине, пока не наблюдается. Об этом заявил бригадный генерал