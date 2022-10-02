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Сенсоневральная тугоухость, воспалительный процесс на слуховом нерве, а также постоянные перепады артериального давления являются наиболее распространенными причинами шума в ушах. Об этом рассказал врач-отоларинголог Владимир Зайцев, передает Ura.ru.

Так, когда повышается давление, шум в ушах может усиливаться. При кондуктивной тугоухости, которая чаще всего фиксируется у женщин, происходит практически то же самое.

Кроме того, возможно такое явление как тиннитус, при котором шум в ушах оказывается самостоятельным симптомом. Также иногда проблему вызывают серные пробки, провоцирующие возникновение шума. Устранить подобные пробки самостоятельно с помощью ушных палочек невозможно, так как они лишь проталкивают серу глубже. Лучше обратиться к врачу, который сделает промывание всего за несколько минут, используя шприц.

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