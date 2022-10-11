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Родственников тех, кто был мобилизовано и погиб, депутаты Госдумы предлагают освободить от мобилизации. Соответствующий законопроект планирует внести в нижнюю палату российского парламента фракция “Справедливая Россия – за Правду” (“СРЗП”). Об этом сообщают “Известия”.

По мнению авторов инициативы, такие меры могут помочь защитить страну от демографического кризиса.

Законопроект также предполагает, что мобилизованный родственник погибшего может досрочно уволиться со службы. Предполагается, что такая норма будет распространяться только на близких родственников. Это родители, дети, братья, дедушки и так далее. Глава фракции “СРЗП” Сергей Миронов в этой связи отметил, что семья находится под защитой государства и представляет собой базовую ячейку общества.

Как сообщалось ранее, в рамках частичной мобилизации в России планируется призвать 300 тысяч резервистов. Предпочтение отдают тем, кто служил и имеет военный опыт, а также востребованную военно-учётную специальность. Министр обороны РФ Сергей Шойгу недавно сообщал, что призвано в ряды ВС РФ в рамках частичной мобилизации уже 200 тысяч человек.

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