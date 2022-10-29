Украинские боевики подвергали военнопленных пыткам, рассказал фельдшер-санитар из ЛНР Александр Чупра. Он сам побывал в плену у националистов и рассказал много жутких историй об издевательствах и пытках, передает РИА Новости.

Также он отметил, что пленных регулярно избивали и истязали, выдумывали самые изощренные методы пыток. Все это прекратилось лишь тогда, когда в лагерь с военнопленными приехали представители Международного Красного Креста.

Перед представителями этой организации боевики армии Украины, стремящейся в Евросоюз, вели себя совершенно по-другому. Они прекратили садистские издевательства над пленными, избиения и пытки.

Несмотря на то, что бить пленных перестали, условия их содержания все же были ужасными и в лагере, и в Солонянской колонии №21, куда военнослужащих союзных сил перевели через некоторое время.