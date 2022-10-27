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Михаил Янко, освобожденный из украинского плена, рассказал, что работал там в столовой и хорошо знает, как кормят российских солдат. Боец армии ЛНР сообщил РИА Новости, что основным элементом рациона военнопленных является вода.

На завтрак в основном приходилось готовить очень жидкую кашу, в которой использовалось совсем мало крупы. На обед пленным давали суп, для приготовления которого на 70 человек выделялось 4 литровых миски крупы, а также пятилитровое ведро картошки.

На обед также готовили салат из морковки, зелени и лука. Позже вместо зелени в ход пошла свекла. На ужин небольшие куски рыбы, весящие не более 50 граммов, сопровождались гарниром из картофельного пюре. Хлеб приходилось выпекать самим, каждый пленный получал четвертую часть от буханки, весящей 550 граммов.

Что либо лишнее положить в пайку бойцам не удавалось, так как каждый шаг поваров контролировался надсмотрщиками.

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