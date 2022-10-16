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Путешественники из России поделились свои опытом относительно того, в какие страны можно проехать через Финляндию. Туристы из Петербурга отправились в поездку в Соединенные Штаты Америки через город Хельсинки (Финляндия). Этой информацией они поделились в Телеграм-канале «Финляндия на выходные». По словам путешественников, для того, чтобы попасть в Финляндию, а затем из нее в Штаты, необходимо иметь шенгенскую визу, сроком на пять лет, и американскую туристическую визу.

На финской границе пограничники только лишь уточнили дату и время вылета в США. Прохождение границы и осмотр багажа заняло у туристов из Северной столицы России всего 40 минут.

По результатам своего путешествия петербуржцы сделали вывод, что для россиян транзит через Финляндию открывает возможности посещения государств вне Шенгенской зоны. Но стоит отметить, что в обязательном порядке на руках должны иметься билеты на самолет из Финляндии и, конечно же, действующая виза Шенгена.

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