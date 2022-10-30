Очередная попытка ВСУ высадить десант в Энергодаре завершилась разгромом диверсионной группы и ликвидацией боевиков. Минобороны РФ опубликовало видеозапись короткого боя с украинской спецгруппой.

Боевики, пользуясь темнотой, форсировали Днепр и предприняли попытку обустроить позиции на берегу реки. Но российские ВС уже обнаружили противника.

Они заметили приближающийся к берегу десант, используя приборы ночного видения и нанесли по нему мощный удар. Это позволило уничтожить группу боевиков, а также предотвратить очередную попытку захвата Запорожской атомной станции.

Напомним, что это уже третья неудачная попытка ВСУ форсировать Днепр и выйти к Энергодару. В обоих предыдущих случаях противника уничтожали, даже не давая выйти на берег.