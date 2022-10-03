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Портал «Военное дело» опубликовал видеозапись, сделанную с камеры на шлеме одного из бойцов российской диверсионно-разведывательной группы. Она зафиксировала схватку с украинскими националистами, которые были ликвидированы.

Российские спецназовцы застали противника врасплох и вступили с ними в бой. Неонацисты быстро сообразили, что справиться с хорошо подготовленной диверсионной группой они не сумеют, поэтому попытались спастись бегством. Однако сделать этого уже не удалось.

Напомним, что украинские боевики боятся вступать в прямое противостояние с российскими подразделениями. Они предпочитают атаковать исподтишка либо наносить артиллерийские удары с большой дистанции. Если же приходится сталкиваться в ближнем бою, то националисты сразу спасаются бегством, бросая не только оружие, но и личные вещи.

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