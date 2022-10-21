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Украинские боевики попытались сбить из переносного зенитно-ракетного комплекса российский барражирующий боеприпас «Герань-2», однако ракета прошла мимо воздушной цели. В Сети появилась видеозапись, на которой дрон-камикадзе ускользает от зенитного боезаряда.

На ней хорошо видно, что ракета пролетает мимо беспилотника, а тот с характерным звуком, из-за которого он получил название «Адский мопед», продолжает полет к цели.

Эксперты поясняют, что дроны-камикадзе «Герань-2» оснащены поршневыми двигателями. Они оставляют за собой едва ощутимый тепловой след, что делает барражирующий боеприпас весьма неудобной целью для ракет ПЗРК. Они снабжены системой теплового наведения, которая в подавляющем большинстве случаев просто не замечает подобные летательные аппараты.

На записи также слышны выстрелы из автоматов, которыми украинские военные пытаются сбить дрон. Впрочем, ни одна из таких попыток еще не увенчалась успехом.

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