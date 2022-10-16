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Под Артемовском российская артиллерия разгромила украинские позиции. Издание «Московский комсомолец» опубликовало видео из социальных сетей, демонстрирующие результаты боевой работы орудий.

На записи хорошо видно, что позиции боевиков в буквальном смысле слова перепаханы ударами артиллерийских снарядов.

Напомним, что ранее появилась информация об отступлении украинских подразделений из Артемовска и освобождении поселков Опытное и Иванград в нескольких километрах от города.

Битва за Артемовск (после «декоммунизации» – Бахмут) продолжается уже на протяжении нескольких месяцев. Город представляет собой стратегически важный транспортный узел, который может стать плацдармом для наступления на Славянск и освобождения Лимана. Именно поэтому боевики ВСУ оказывают ожесточенное сопротивление российским ВС.

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