ВСУ после захвата Красного Лимана несколько расслабились и получили внезапный удар у поселка Заречное. Портал «Военное дело» выложил видеозапись этой контратаки, заставшей националистические формирования врасплох.

Российские ВС атаковали позиции укронацистов с применением танковых подразделений. На кадрах хорошо видны боевые машины с символикой «Z», которые крушат боевиков, устанавливая контроль над трассой Красный Лиман-Сватово.

Эта автомагистраль стала настоящей «дорогой жизни». Контроль над ней позволил исключить окружение российских войск, на тот момент еще находившихся в Лимане, организованно вывести их из города, а также доставить в безопасное место раненых бойцов.

Напомним, что несмотря на вымученный успех ВСУ в Красном Лимане спецоперация ВС РФ продолжается. Цели остаются неизменными – освобождение Донбасса, а также изгнание украинских оккупантов с новых российских территорий.