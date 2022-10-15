Американский Институт изучения войны (ISW) заявил, что Россия приобрела у Ирана еще 2400 дронов-камикадзе Shahed-136. Также аналитики отметили, что в зоне проведения СВО уже появились иранские советники, помогающие ВС РФ повысить эффективность использования этих барражирующих боеприпасов, передает портал «Свободная пресса».

Дроны-камикадзе обладают несколькими неоспоримыми преимуществами. Они невидимы для систем противовоздушной обороны, так как умеют маневрировать и летят на небольшой высоте. Их выдает характерный «мотоциклетный» звук при заходе на цель, однако на этом этапе сбить беспилотник практически невозможно. Это подтвердило и украинское командование еще после первых атак дронов 30 сентября.

Однако позже украинская сторона начала своеобразную информационную войну против дронов. Так, представитель Генштаба ВСУ, бригадный генерал Алексей Хромов заявил, что 60 процентов беспилотников сбивает ПВО. Некоторые пропагандисты из Киева пошли еще дальше, заявляя, что «из 9 запущенных по территории Украины дронов сбито 12».

Но факты говорят совсем об обратном. Штабы ВМС Украины и оперативного командования «Юг» в Одессе, казарма 72-й механизированной бригады в Белой Церкви, где размещались иностранные наемники, многочисленные объекты энергетической инфраструктуры в разных регионах уничтожены именно с применением БПЛА «Герань-2».

Дроны-камикадзе отлично себя зарекомендовали, так как при весьма низкой стоимости они поражают критическую инфраструктуру противника, создают панику в его рядах и «разряжают» комплексы ПВО, ракеты которых обходятся значительно дороже барражирующего боеприпаса. Появление советников КСИР в зоне боевых действий поможет существенно повысить эффективность и точность использования БПЛА.