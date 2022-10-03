Украинские вооруженные формирования адаптировались к российской тактике, нашли способы противодействия ей, а также использовали все свои преимущества. Поэтому необходимо срочно менять стратегию СВО, уверен военный эксперт Михаил Онуфриенко.

Он напомнил, что ВСУ обладают численным преимуществом и только за счет него добиваются локальных успехов. Частичная мобилизация в России решит эту проблему, однако есть и еще один действенный способ, который считается стратегией НАТО.

На Украине нужно задействовать бомбардировочную авиацию, причем массово, чтобы окончательно сломить сопротивление. Также важно более интенсивно наносить ракетные удары и проводить атаки с применением дронов-камикадзе. Все это позволит подготовить почву для контрнаступления и позволит вернуть ВС РФ инициативу, которая сейчас перехвачена Киевом.