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Украинские вооруженные формирования адаптировались к российской тактике, нашли способы противодействия ей, а также использовали все свои преимущества. Поэтому необходимо срочно менять стратегию СВО, уверен военный эксперт Михаил Онуфриенко.

Он напомнил, что ВСУ обладают численным преимуществом и только за счет него добиваются локальных успехов. Частичная мобилизация в России решит эту проблему, однако есть и еще один действенный способ, который считается стратегией НАТО.

На Украине нужно задействовать бомбардировочную авиацию, причем массово, чтобы окончательно сломить сопротивление. Также важно более интенсивно наносить ракетные удары и проводить атаки с применением дронов-камикадзе. Все это позволит подготовить почву для контрнаступления и позволит вернуть ВС РФ инициативу, которая сейчас перехвачена Киевом.

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