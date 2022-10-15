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Видеозапись работы украинской ПВО, которую выложил в Сеть очевидец, полностью разрушает распространяемые командованием ВСУ сплетни об эффективном уничтожении воздушных целей, пишет портал «Военное обозрение». На кадрах записи хорошо видна ракета «Калибр», пролетающая над Тернопольской областью.

Для перехвата крылатого боезаряда украинская ПВО выпускает 4 зенитные ракеты, но все они самоуничтожаются в воздухе, так и не выполнив свою задачу. Очевидцу остается лишь печально констатировать, что «Калибр» полетел дальше.

Эксперты отмечают, что эффективность украинской ПВО даже теоретически не может быть такой высокой, как рассказывают официальные лица в Киеве. В настоящий момент на ее вооружении состоят лишь морально устаревшие советские комплексы. Но и западные ЗРК Украине не помогут по нескольким причинам.

Во-первых, их очень мало, два зенитно-ракетных комплекса NASAMS смогут прикрыть лишь несколько важных объектов. Во-вторых, эти ЗРК хоть и способны бороться с дронами и крылатыми ракетами, но совершенно беззащитны перед баллистическими боезарядами. Поэтому несколько ударов ОТРК «Искандер» помогут ВС РФ уничтожить западные системы.

Наконец, стоимость одной ракеты AIM-120 AMRAAM, используемой комплексом NASAMS, составляет 1,2 миллиона долларов. Тратить столь дорогостоящие боезаряды на уничтожение беспилотников Shahed-136, обходящихся в разы дешевле, невыгодно и нецелесообразно.

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