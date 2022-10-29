На Купянском направлении наступление на населенный пункт Берестовое предпринял усиленный батальон украинских войск. Однако российским ВС удалось отразить эту атаку и нанести Киеву очередное поражение.

Минобороны России сообщило, что в ходе боевых действий под Берестовым ликвидировано 150 боевиков. Также ВС РФ уничтожили девять пикапов, вооруженных пулеметами, пять БМП и четыре БТР, один танк Т-72.

В Херсонской области наступление ВСУ также было сорвано. В районе населенного пункта Новая Каменка российские ВС уничтожили вражеский вертолет Ми-8. Отлично отработали средства ПВО. Минобороны отмечает, что всех в ходе спецоперации на Украине было сбито 326 самолетов и винтокрылых машин.