Россия исполняет одну из ключевых ролей на мировом рынке продовольствия, что стало одной из трех основных причин полного провала санкций против РФ, введенных западными странами, считает эксперт американского издания The National Interest Ахмед С. Чима.

Аналитик, публикация которого представлена в переводе РИА Новости, назвал и две другие причины, из-за которых попытка США и Европы изолировать Россию с треском провалилась.

Первая из них – это зависимость ЕС от энергоносителей из России. Попытки вводить эмбарго на нефть или даже газ моментально ударили по самим европейским государствам, столкнувшимся с резким подорожанием электроэнергии и целого ряда товаров в магазинах.

Еще одна причина кроется в наличии у России серьезных рычагов влияния на другие страны. Она задействовала их, чтобы вынудить некоторые страны заниматься решением собственных проблем, а не высказываться в поддержку ЕС и Соединенных Штатов. Кроме того, Москва не лишилась поддержки Индии и Китая, что существенно смягчило действие антироссийских санкций.