Следующая новость
ВРЕМЯ
читать 1 минуту
Автор
Оцени статью
0
0
Статьей поделились: 0 пользоват.
Mail 0
Viber 0
Odnoklassniki 0
VK 0
Telegram 0

Россия исполняет одну из ключевых ролей на мировом рынке продовольствия, что стало одной из трех основных причин полного провала санкций против РФ, введенных западными странами, считает эксперт американского издания The National Interest Ахмед С. Чима.

Аналитик, публикация которого представлена в переводе РИА Новости, назвал и две другие причины, из-за которых попытка США и Европы изолировать Россию с треском провалилась.

Первая из них – это зависимость ЕС от энергоносителей из России. Попытки вводить эмбарго на нефть или даже газ моментально ударили по самим европейским государствам, столкнувшимся с резким подорожанием электроэнергии и целого ряда товаров в магазинах.

Еще одна причина кроется в наличии у России серьезных рычагов влияния на другие страны. Она задействовала их, чтобы вынудить некоторые страны заниматься решением собственных проблем, а не высказываться в поддержку ЕС и Соединенных Штатов. Кроме того, Москва не лишилась поддержки Индии и Китая, что существенно смягчило действие антироссийских санкций.

Вам может понравиться

Политолог Сатановский: Спецоперация ВС РФ завершится только капитуляцией Украины либо России

Политолог-востоковед Евгений Сатановский прокомментировал заявления целого ряда экспертов об урегулировании конфликта на Украине дипломатическим путем. Он заявил, что переговорами заканчиваются далеко не все вооруженные столкновения. Он пояснил, что на Украине

Украинский Су-27 сбит секретной русской ракетой с истребителя Су-57

Американские эксперты недоумевают из-за сбитого украинского истребителя Су-27. Они поясняют, что самолет, отправленный на «охоту» за дронами-камикадзе «Герань-2», не находился в зоне действия ПВО России, однако каким-то образом его все

Барражирующим боеприпасом уничтожено крупное хранилище нефтепродуктов в Николаеве

В ночь на 17 октября в Николаеве и Николаевской области буйным цветом расцвела «Герань». Дроны-камикадзе Shahed-136 атаковали крупное хранилище горюче-смазочных материалов. Сразу после взрыва на территории склада вспыхнул сильный пожар,